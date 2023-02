Lutto nel mondo della cultura, addio al professor Nicolò Mineo

E' stato preside della facoltà di Lettere e filosofia.

1' DI LETTURA

CATANIA. Addio al professor Nicolò Mineo, già preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, ha insegnato Letteratura italiana. Un pensiero dalla Bonanno editore: “Ci piace ricordarlo non solo per la sua attenta ricerca, ma principalmente per la pacatezza nei giudizi e nei rapporti con le persone”.