Lutto nella Pallavolo catanese, addio a Enrico Chiarenza

Il cordoglio del mondo del volley

CATANIA – Addio a Enrico Chiarenza, pilastro della pallavolo catanese, arbitro federale e dirigente della Lavika Volley di Nicolosi, scomparso prematuramente nella giornata di ieri.

Il cordoglio del mondo sportivo. “La Farmitalia Saturnia si stringe ai familiari e agli amici di Enrico Chiarenza, colonna della pallavolo catanese, persona buona e innamorata profondamente del nostro sport, che ha onorato per tutta la sua vita, da giocatore e da arbitro”, si legge in un post sulla pagina ufficiale. Il patron della società sportiva castellese, Luigi Pulvirenti, scrive: “Non per i titoli che ha vinto, ma per l’amore e la passione che ha donato al nostro sport nella sua intera vita. Oggi è un brutto giorno per tutto noi. Riposa in pace, Enrico”.