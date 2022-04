Lutto nell’avvocatura: scomparsa Anna Arena

Il dolore dei colleghi del foto etneo.

CATANIA. Una morte prematura. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti increduli. L’avvocatura di Catania e il mondo della giustizia etneo piange Anna Arena, stimata e apprezzata toga del foto etneo. L’annuncio, doloroso, arriva da una nota pubblicata sulla pagina social del Coa: “L’Ordine Forense etneo piange la prematura scomparsa dell’Avvocato Anna Arena, ed è vicino al dolore del marito, della figlia e dei familiari tutti.Ricordiamo la cara Anna per le sue capacità professionali, per l’impegno al servizio del Foro, nella Sua carica di Vice Presidente del CDD, e per il garbo, la dolcezza e la dignità che, sino all’ultimo, ne hanno contraddistinto il percorso umano e professionale”.

Commovente il post di Renato Finocchiaro: “La vita è molto molto strana. Da un momento all’altro tutto può cambiare improvvisamente.La perdita di una persona non è mai accettabile ma in questo caso tutto questo è irragionevole. Ci siamo sentiti solo pochi giorni fa, mi hai raccontato gli ultimi tuoi avvenimenti, ci siamo dati appuntamento per una pizza ed ora ricevere questa notizia sconvolgente non ha proprio senso…perché tutto questo!’Sei stata una grande amica, un’eccellente legale, ed una delle donne più forti e determinate che io abbia mai conosciuto”. Anna Arena lascia un vuoto incolmabile.