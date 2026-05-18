 Morto il giovane imprenditore di Misilmeri Antonino Rattenuti
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Lutto nell’imprenditoria palermitana, morto Antonino Rattenuti

Antonino Rattenuti
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Imprenditore avicolo di seconda generazione
MISILMERI
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1 min di lettura

MISILMERI (PALERMO) – Il mondo dell’imprenditoria palermitana è a lutto. Morto all’età di 37 anni Antonino Rattenuti, imprenditore avicoli erede di un noto marchio di produzione di uova. Rattenuti, attivo anche nel settore sportivo con il Don Carlo Misilmeri, squadra che milita in Eccellenza, si trovava ad una iniziativa politica nell’ambito della campagna elettorale per le Amministrative di Misilmeri quando ha avuto un malore.

Chi era Antonino Rattenuti

Inutili i soccorsi e ogni tentativo di rianimarlo, per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. Rattenuti, imprenditore di seconda generazione, lascia una moglie e tre bambine.

Il dolore su Facebook

“Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere, dolori così grandi che lasciano un’intera comunità senza parole – si legge su una pagina Facebook impegnata alle prossime elezioni a Misilmeri -. Oggi piangiamo la prematura e improvvisa scomparsa di Antonino Rattenuti. La scomparsa prematura lascia un vuoto incolmabile in tutti noi”.

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