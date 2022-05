M5S, Giarrusso lascia il Movimento e fonda un partito

Una decisione destinata ad avere degli effetti a catena.

ROMA – Colpo di scena: l’europarlamentare Dino Giarrusso lascia il Movimento per fondare un nuovo partito. Settimane di insofferenza nei confronti del leader Giuseppe Conte, del governo Draghi e dei colleghi siciliani si traducono con uno strappo destinato a fare discutere.

L’annuncio

Giarrusso annuncia il suo addio durante la trasmissione Coffee Brak su La7. “Fonderò un nuovo movimento, non solo con i fuoriusciti dal M5S ma anche con tutti quelli che sono scontenti, soprattutto al Sud”, ha detto. Una decisione destinata ad avere degli effetti a catena sulla coalizione progressista siciliana alle prese con la scelta partecipata dei candidati alla presidenza della Regione.

Il quadro siciliano

L’annuncio arriva a poche ore di distanza dall’incontro romano tra il segretario nazionale del Pd. Enrico Letta, e il presidente del M5S Giuseppe Conte. Giarrusso potrebbe dunque correre in solitaria o, alleati permettendo, partecipare alle consultazioni sostenuto dalla nuova formazione politica.

Le reazioni

Non si lascia attendere il commento del capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle Nuccio Di Paola. “Costruire è difficile ma è sicuramente l’unico modo per unire. Chi lavora solo per dividere ottiene sicuramente visibilità e consenso che però svaniscono immediatamente perchè non portano nessun beneficio ai cittadini”, dice a Live Sicilia.