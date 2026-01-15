M5S: “L’emergenza freddo nelle scuole siciliane si estende”

La deputata Schillaci ha depositato una richiesta di audizione congiunta in quarta e quinta Commissione all'Ars

PALERMO – “L’emergenza gelo nelle scuole siciliane si sta estendendo a macchia d’olio. Non è ammissibile che gli studenti debbano seguire le lezioni in condizioni termiche quasi polari. Solo a Palermo e provincia sono già a decine le segnalazioni arrivate dai dirigenti scolastici e dagli stessi alunni che stanno protestando in tanti licei e istituti comprensivi”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5s all’Assemblea regionale siciliana.

“Le scuole della nostra regione, con numeri impressionanti – aggiungono Roberta Schillaci e il collega Carlo Gilistro – presentano inadeguatezze strutturali, a cui si aggiunge la mancanza di riscaldamento. Serve una svolta con un impegno serio del governo regionale e di città metropolitane e liberi consorzi”.

Roberta Schillaci ha depositato una richiesta di audizione congiunta in quarta e quinta Commissione all’Ars per i vertici delle ex province, gli assessori regionali all’Istruzione Mimmo Turano e alle Infrastrutture Alessandro Aricò, dell’Anci e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, per “capire quali iniziative possano essere messe in campo per accelerare le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole siciliane, per risolvere anche il problema legato al mancato riscaldamento”.