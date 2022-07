M5s, Pullara (Lega): “Stima per i deputati che non ricandideranno”

Dal Carroccio siciliano un plauso ai colleghi pentastellati che lasciano l'attività politica.

PALERMO – “Nella controversia di idee sulla regola del divieto del terzo mandato tra Grillo e Conte ha prevalso il dettato di Grillo che non ha voluto sostenere l’ipotesi di deroga avanzata dal nuovo leader dei pentastellati. In questo modo molti colleghi parlamentari all’Assemblea regionale non potranno ricandidarsi alla prossima competizione elettorale regionale. Una regola che non condivido anche in virtu’ delle qualita’ che ho avuto modo di trovare in molti dei colleghi dei cinque stelle con cui abbiamo condiviso molte azioni politiche sia in aula che nelle commissioni”. Lo dice il deputato regionale di Prima l’Italia/Lega e presidente della Commissione verifica e monitoraggio delle leggi, Carmelo Pullara.

“Aldila’ delle idee politiche e delle appartenenze sono dispiaciuto e da parte mia un grosso in bocca al lupo a tutti i colleghi Francesco Cappello, Gianina Ciancio, Salvo Siragusa, Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana e Stefano Zito che non potranno ricandidarsi ma che sono sicuro che continueranno le loro battaglie nel loro percorso politico”, conclude.