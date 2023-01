“Ma quale Messina Denaro, per me era il signor Francesco”

La difesa dell'autista del padrino corleonese

PALERMO – Autista di Matteo Messina Denaro a sua insaputa. Giovanni Luppino prova a scaricarsi di dosso la responsabilità di avere accompagnato il padrino alla clinica La Maddalena, sostenendo che non avesse idea del calibro criminale del personaggio che gli siedeva accanto nella Fiat Bravo.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto risponde per un’ora e mezza alle domande del giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato, alla presenza del pubblico ministero Pierangelo Padova e del suo legale, l’avvocato Giuseppe Ferro. “Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, l’ho scoperto lunedì. Solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss”, dice Luppino.

Aggiunge che qualche tempo fa Messina Denaro gli è stato presentato da Andrea Bonafede, e cioè l’uomo che ha fornito la propria identità al latitante. “Mi disse che era suo cognato, me lo presentò come Francesco”, spiega. Non si sorprese, perché “con Bonafede ho una conoscenza occasionale. Fa il ‘tubista’ (cioè l’idraulico) e mi sono rivolto a lui per alcuni lavori”. Come dire, anche se si tratta di un piccolo paese non è detto che si debbano per forza conoscere tutti gli abitanti.

Il suo racconto entra nel vivo quando ricostruisce cosa è accaduto lunedì mattina, il giorno dell’arresto. “Verso le sei meno un quarto il signor Francesco è venuto a casa mia – racconta – ha bussato e mi ha detto che stava male e doveva andare a Palermo per la chemioterapia. Non ce la faceva più e mi mi ha chiesto un passaggio”.

Luppino, che stava andando a lavorare nella sua piccola impresa per la vendita delle olive, non si scompose più di tanto e accettò di fare da autista: “Gli ho detto di darmi un attimo, il tempo di vestirmi e siamo partiti”. Una volta giunti nella clinica nella zona di via San Lorenzo, il signor Francesco è sceso dalla macchina. Lui lo ha aspettava all’esterno dell’edificio dentro la Fiat Bravo dove entrambi sono stati sorpresi ed arrestati.

È una ricostruzione che non convince gli investigatori. E neppure il giudice Fabio Pilato che ha convalidato l’arresto e sta per decidere quale misura cautelare applicare a Luppino. L’avvocato Giuseppe Ferro aveva chiesto di non convalidare l’arresto perché “il fatto non costituisce reato”.