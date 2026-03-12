 Macfrut, la filiera mondiale dell'ortofrutta si incontra a Rimini
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini

1 min di lettura

Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI