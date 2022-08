Madre e figlio aggrediti da un branco di cani randagi

E' accaduto sulla spiaggia.

GELA – Un bimbo di 8 anni è stato aggredito, insieme alla mamma, da un branco di cani randagi mentre si trovava in spiaggia a Gela, in zona Macchitella. Mamma e figlio sono stati trasportati in ospedale ma per fortuna non avrebbero riportato ferite gravi. Poco dopo si è registrato un secondo episodio, con i cani che avrebbero tentato di aggredire alcuni bagnanti, che sono riusciti a scongiurare il peggio tuffandosi in mare. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Giuseppe Licata hanno comunicato di avere attivato subito una task force per avviare un’azione forte e massiccia insieme alle ditte, alle associazioni animaliste e alle forze dell’ordine, e la spiaggia sulla quale si è verificata l’aggressione sarà interdetta, con un divieto di balneazione, per un lungo tratto, fino a quando la zona non sarà rimessa in sicurezza. Sull’episodio è intervenuto anche il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso: “Quanto accaduto ieri a Gela è una situazione grave e allarmante. Il problema del randagismo – dice il parlamentare – attanaglia da anni la Sicilia. Ecco perché all’Ars è stata istituita una commissione speciale per contrastare il fenomeno”.