 Madre e figlio di 8 anni trovati morti nel Leccese, ipotesi omicidio-suicidio
Indagano i carabinieri
CALIMERA
di
1 min di lettura

LECCE – Ipotesi omicidio-suicidio per la morte di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore l’uno dall’altro e in luoghi differenti in provincia di Lecce.

Prima la mamma, il cui corpo è stato trovato in mare da un sub, tra Torre Dell’Orso e Calimera, poi il piccolo nell’abitazione dove i due vivevano in via Montinari a Calimera. Nelle prossime ore la procura di Lecce conferirà l’incarico per svolgere le due autopsie. Le indagini sono condotte dai carabinieri. A dare l’allarme ieri è stato l’ex marito della donna.

