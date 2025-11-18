Madre e figlia trovate morte in un congelatore: erano scomparse 16 mesi fa

Per il duplice omicidio, la polizia ha arrestato due fratelli lo scorso giugno

La scomparsa di una donna di 34 anni e della figlia di 10 anni ha avuto un drammatico epilogo. Delle due non si avevano più notizie dal luglio 2024 quando erano svanite nel nulla dopo un viaggio a Düsseldorf.

A distanza di quasi un anno e mezzo, sono state trovate senza vita all’interno di un congelatore in un appartamento di Innsbruck, nel Tirolo austriaco. La polizia indaga per omicidio. I responsabili sarebbero due fratelli di 55 e 53 anni, finiti in manette lo scorso giugno.

Il 55enne aveva avuto una relazione con la 34enne di cui era anche collega di lavoro. Su di lui si sono subito concentrati i sospetti degli inquirenti per via di alcuni strano movimenti sul conto corrente.

Madre e figlia morte, dove era nascosto il congelatore

L’appartamento in cui sono stati rinvenuti i corpi di madre e figlia è di proprietà del fratello 53enne: le salme erano all’interno di un grande congelatore nascosto nella parte remota di un ripostiglio.

I due fratelli hanno ammesso l’occultamento dei cadaveri, ma negano l’omicidio. Secondo la loro versione, si sarebbe trattato di un incidente. Al momento, a causa delle condizioni dei corpi, non è stato possibile stabilire l’esatta causa di morte.

