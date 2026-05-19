Nel mandamento di Tommaso Natale gli affari devono andare avanti

PALERMO – In un solo caso la bottiglia di benzina è servita per passare dalle parole ai fatti. Ecco perché l’incendio nel rimessaggio di barche di Isola delle Femmine non sarebbe stato un’intimidazione del racket ma un messaggio di altra natura. Dietro quelle fiamme potrebbe esserci la chiave di lettura complessiva.

La notte del 24 novembre undici barche sono state bruciate alla Icon marine srl. Erano tirate a secco. A pochi chilometri, nella borgata di Sferracavallo, nel frattempo qualcuno lasciava una sfilza di bottiglie di benzina davanti alle attività commerciali. Lì il messaggio fu messo per iscritto nei pizzini: volevano 5 mila euro di pizzo.

Perché a Isola delle Femmine hanno appiccato il fuoco? Probabilmente il bersaglio era una sola imbarcazione e chi ha agito non aveva calcolato che l’incendio si propagasse in fretta.

Chi e perché è finito nel mirino? Era un messaggio per qualcuno che si ribellava all’escalation di intimidazioni o, al contrario, che avallava la strategia? Nel mandamento di Tommaso Natale agisce un gruppo di emergenti che piazza bottiglie di benzina e, peggio ancora, spara sventagliate di Kalashnikov. Manovalanza che potrebbe agire su commissione. Chi li ha incaricati?

Tante domande ancora senza risposte. Nel frattempo gli affari, soprattutto della droga, non si possono fermare. Servono tanti soldi e non si può attendere che i commercianti mettano mano al portafogli per assecondare le richieste di pizzo. Non ci sono state denunce dopo le intimidazioni. Qualcuno si sarebbe pure fatto avanti per incassare, ma alzare il rito e l’attenzione può essere controproducente.

L’elenco delle richieste di pizzo a Sferracavallo

Gli affari della droga, invece, non si devono fermare. L’ultimo capomafia in grado di mettere un freno, seppure a fatica, ai giovani dello Zen e della Marinella è stato Nunzio Serio arrestato assieme al fratello Domenico nel blitz dei 181 del febbraio 2025.

Serio spiegava al suo braccio destro Francesco Stagno che i soldi degli stupefacenti servivano per aiutare i boss detenuti Giulio Caporrimo, Salvatore Lo Piccolo, i figli Sandro e Calogero (quest’ultimo nel frattempo è l’unico tornato libero) e la moglie Rosalia Di Trapani.

“Non li possiamo campare i cristiani?… e camminiamo belli sistemati… io so che Giulio è a posto, mio cugino Calogero è a posto, suo padre è a posto, lui è a posto – spiegava Serio – se mi porti questi cinquemila euro per Natale e io gli devo dare mille euro a Giulio, mille euro a mio cugino Calogero, mille euro a suo padre, mille euro a suo fratello e mille euro a mia cugina Rosalia che è con gli arresti domiciliari là sopra, glieli devo mettere dalla tasca io?”. Il rumore dei Kalashnikov danneggia gli affari.