Mafia, condannato per estorsione: sospeso sindaco nel Messinese

Il provvedimento del prefetto

1' DI LETTURA

FONDACHELLI FANTINA (MESSINA) – Scattata la sospensione per Francesco Pettinato, sindaco del Comune di Fondachelli Fantina, nel Messinese. La decisione è stata presa dal prefetto Cosima Di Stani, sulla scorta della legge Severino, a seguito della condanna decisa lunedì scorso dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il tribunale ha infatti condannato in primo grado Pettinato alla pena di 7 anni e 6 mesi. L’accusa è di estorsione con l’aggravante mafiosa in concorso con persone non identificate. La vicenda si fonda su indagini confluite in un’informativa della Direzione investigativa antimafia relativa alla campagna elettorale per le elezioni regionali del 2017, elezioni alle quali si era candidato anche il figlio Marco Pettinato che invece è stato assolto.

Il troncone principale si era chiuso con il proscioglimento per tutti mentre la posizione di Pettinato era stata stralciata. L’accusa gli contestava le minacce nei confronti di un giovane per la restituzione di una somma di denaro avuta per convincere gli elettori.