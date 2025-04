Mafia, confisca e sequestro di beni a due esponenti dei tortoriciani

I provvedimenti eseguiti dalla guardia di finanza

MESSINA – Il tribunale di Messina ha ordinato la confisca e il sequestro dei beni di due esponenti dei clan mafiosi dei “Batanesi ” e “Bontempo Scavo”. La Gdf ha eseguito il provvedimento di sequestro di 5 polizze e la confisca di 2 interi compendi aziendali agricoli e 2 rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa 60.000 euro.

I beni sarebbero in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. I due sono stati condannati in secondo grado, nel processo scaturito dall’operazione “Nebrodi”, per varie frodi comunitarie.