“Al fianco del boss di Misilmeri”, condannato a 13 anni per mafia

Giusto Giordano considerato uno dei fedelissimi di Cosimo Michele Sciarabba

PALERMO – Era l’unico imputato processato con il rito ordinario. Giusto Giordano, nei giorni scorsi, è stato condannato a 13 anni di carcere per mafia dal Tribunale di Palermo.

Nel blitz dell’ottobre 2022 i carabinieri colpirono la famiglia mafiosa di Misilmeri, in provincia di Palermo. Cosimo Michele Sciarabba aveva finito di scontare una condanna per mafia. Scarcerato nel 2019 finì subito sotto osservazione.

Venne fuori pure un reticolo di onlus per mettere le mani sul trasporto dei malati con le ambulanze private e sui servizi funebri. Facevano dei turni davanti all’ospedale Civico per tentare di convincere i parenti dei defunti ad affidarsi a loro.

Lo scorso maggio la Corte di appello ha condannato Salvatore Baiamonte, Alessandro Ravesi e Cosimo Michele Sciarabba.

Per un periodo si creò una contrapposizione per il potere. La supremazia di Sciarabba era chiara a tutti. Giordano raccontava a Baiamonte che qualcuno era andato a chiedergli dei soldi per conto di Alessandro Ravesi, dopo la scarcerazione di quest’ultimo, avvenuta il 6 luglio 2021. “… tu stai lavorando… tu stai facendo… io sto lavorando ma io non pago niente… io quello che gli ho detto soltanto eh ma Michele è al corrente di questa cosa?”.

Giordano è stato intercettato mentre incontrava Francesco Antonino Fumuso, arrestato per mafia nel 2018 e poi mandato ai domiciliari per motivi di salute. Ed è mentre si trovava agli arresti in casa che ci fu l’incontro. Fumuso chiedeva chi comandasse a Misilmeri: “Qua non ci rompono i coglioni vero?”. Giordano lo rassicurava: “… c’è il figlio… amico mio… è amico mio”. Secondo la Procura di Palermo, stava parlando di Cosimo Michele Sciarabba, figlio dell’anziano capomafia di Misilmeri, Salvatore.