Maxi processo Nebrodi: “La mafia cambia e si adatta”

Dall'associazione antimafia Libera al Centro Pio La Torre, passando per l'ex capogruppo Pd in commissione Antimafia.

PATTI (MESSINA) – Una condanna enorme, come il processo da cui è scaturita. I sei secoli di carcere che sono stati comminati dal tribunale di Patti nel maxi processo Nebrodi, con 101 imputati, sono al centro delle attenzioni mediatiche di queste ore. Al centro dell’accusa c’è la tesi secondo la quale la mafia nebroidea era impegnata a mettere le mani sui fondi europei destinati al sostegno all’agricoltura. Fiumi di denaro e, soprattutto, attitudine imprenditoriale.

“Il Processo Nebrodi, in cui Libera, seguita dall’avvocata Enza Rando, si è costituita parte civile, ha confermato per buona parte l’impianto accusatorio, disponendo la confisca di beni per 4 milioni di euro e condannando gli imputati a quasi 600 anni complessivi”. È quanto si legge in una nota dell’associazione fondata da don Luigi Ciotti. “Va dato merito al lavoro della Procura e del Tribunale – prosegue la nota – che hanno condotto un processo corposo in tempi davvero brevi. Grazie anche a un impianto accusatorio che non si lascia fuorviare dagli stereotipi del passato. Un modello mafioso che cambia, si adatta e lo Stato che puntualmente risponde e non resta indietro”.

“La scelta di Libera di costituirsi parte civile ha mosso le sue ragioni dall’importanza che quanto è accaduto dovesse essere conosciuto, approfondito e raccontato. Il business messo in piedi dai clan dei Nebrodi sulle truffe ai fondi comunitari destinati ai pascoli e all’agricoltura è una ferita profonda per il territorio messinese, ma il processo appena conclusosi dimostra che il contrasto alle mafie è una scelta che riguarda tutte e tutti, non soltanto magistratura e forze dell’ordine, ma anche e soprattutto istituzioni, professionisti oltreché cittadini e cittadine; che ciascuno con i propri mezzi e strumenti può fare la propria parte”.

Le parole di Franco Mirabelli

“La sentenza sulla mafia dei Nebrodi è importante e assesta un colpo durissimo alla criminalità organizzata siciliana. Un risultato voluto e realizzato dal lavoro della magistratura e degli inquirenti a cui deve andare la nostra riconoscenza, così come non va dimenticato il ruolo decisivo di Giuseppe Antoci che col suo protocollo, diventato legge nazionale, ha creato le condizioni per questo successo dello Stato. Anche a lui e al suo coraggio si deve la sentenza di ieri”. Così in una nota il senatore Franco Mirabelli, nella scorsa legislatura capogruppo Pd in commissione Antimafia.

Il Centro Pio La Torre

“La sentenza contro i clan dei Nebrodi dimostra che lo Stato è presente quando i suoi uomini si impongono, con caparbietà, per il rispetto della legge”. Lo ha detto Loredana Introini (nella foto), presidente del Centro Pio La Torre, parte civile al processo in cui sono stati condannati 91 dei 101 imputati di mafia ed estorsione.

“Ora è necessario vigilare – sottolinea Introini – affinché non si ricostituisca un sistema che ha oppresso per anni il territorio, mortificando con violenza e malaffare gli imprenditori onesti”. “La sentenza dei giudici di Patti – aggiunge la presidente del centro – conferma per buona parte l’impianto accusatorio, disponendo la confisca di beni per quattro milioni di euro, comprese 17 aziende in mano ai boss, e condannando gli imputati a quasi 600 anni di carcere”.