Mafia, omicidi anni ‘90 a Enna: tre assolti, anche un catanese

Tutti i particolari

ENNA – Le rivelazioni del pentito reo confesso Nino Mavica di Paternò, per cui le accuse si sono prescritte grazie alle attenuanti e al rito scelto, non sono state ritenute sufficienti, o riscontrate. E restano impuniti, dunque, due delitti di mafia avvenuti negli anni ’90 in provincia di Enna.

Il boss

L’unico condannato, per il duplice omicidio di Maurizio Raneri e Andrea Passalacqua, avvenuto a Barrafranca il 18 maggio 1995, è stato da tempo il boss di Cosa Nostra a Catenanuova Salvatore Leonardi, già ergastolano, la cui condanna è definitiva da tempo. Ma la notizia del giorno è l’assoluzione di tre imputati, tra cui un catanese.

Il verdetto

Adesso la Corte d’assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, giudice a latere Simone Petralia, ha assolto il catanese di Adrano Salvatore Lombardo Pontillo, difeso dagli avvocati Alfio e Gaetano Pennisi. Assolto Salvatore Calà Lesina di Regalbuto, difeso dall’avvocato Alessandro Manno. Prosciolto anche Giuseppe Saitta di Barrafranca.

La formula

Saitta rispondeva del duplice omicidio di Raneri e Passalacqua, in concorso con Leonardi e con Mavica. Ma per lui l’assoluzione è stata emessa ai sensi del secondo comma dell’articolo 530. È il riferimento normativo che si applica quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova del reato. Con il vecchio codice, sarebbe stata emessa in forma dubitativa. In questo caso, evidentemente, le dichiarazioni di Mavica non sono state ritenute sufficienti.

Il delitto Di Rosa

Lombardo Pontillo e Calà Lesina sono stati assolti dal delitto, avvenuto a Centuripe il 12 ottobre 1994, di Francesco Di Rosa. Erano accusati in concorso con Mavica e Leonardi. Lombardo Pontillo da solo, invece, esce per prescrizione dall’accusa di tentato omicidio di Vito Camarda, che risale al 17 dicembre 1994 a Centuripe. Era imputato in concorso con Mavica. La Corte ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Tutte le notizie della provincia di Catania.