Era diventata mamma dieci mesi fa

PALERMO- Era diventata mamma dieci mesi fa, nelle scorse ore si è spenta a 39 anni salvando altre vite: il gesto d’amore e d’altruismo di Magda Incarbona, affetta da un tumore encefalico, ha suscitato una vera e propria ondata di commozione. La donna aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. Al Policlinico è stato eseguito un prelievo multiorgano. Alcuni pazienti in attesa di trapianto hanno ricevuto cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee.

Palermo, il post della madre di Magda Incarbona

“Quando la morte dà vita – scrive la madre di Magda Incarbona su Facebook -. Non sai cosa hai scatenato con il tuo andare via. Ci hai lasciati senza parole prima e continui a stupirci. Ti ameremo per tutto il tempo che il nostro Dio vorrà tenerci su questa terra”.

“Genuina, trasparente e generosa come poche”

“Ci sono quattro famiglie che grazie a te oggi festeggiano la vita di chi amano – recita il messaggio di un’amica d’infanzia – E altri ancora potranno guarire grazie a te! Grazie Magda. Penso a chi oggi ha ricevuto la telefonata: ‘abbiamo l’organo per il trapianto. Immagino una madre che pregava disperata, una sorella senza più lacrime, un marito distrutto dal dolore mentre ricevono la notizia che ormai non si aspettavano più. Ti arrivino tutte le loro benedizioni piccola grande Magda! Sei stata tu. Tu sei la loro vita. Grazie Magda. Grazie”. “Era la persona più genuina e trasparente che abbia mai conosciuto – sottolinea la donna – Ed era generosa, generosa come poche. Era giusta e corretta. Sempre”.

Il cordoglio del consigliere comunale Zacco

“La vita, talvolta, si manifesta in tutta la sua inspiegabile durezza – scrive il consigliere comunale Ottavio Zacco – Accadono eventi che sfuggono a ogni logica umana e che lasciano un segno profondo nelle coscienze. Non dovrebbe mai accadere che una madre assista alla perdita di una figlia, così come non dovrebbe mai accadere che una bambina, senza aver compiuto nemmeno un anno, venga privata della propria mamma”.

“Nel dolore più grande, emerge un esempio altissimo di umanità e generosità: grazie alla scelta di Magda, i suoi giovani organi sono stati donati, contribuendo a salvare numerose vite, tra cui quelle di alcuni bambini – continua – Un gesto che trascende la sofferenza e si fa speranza concreta per altre famiglie. Il suo cuore continuerà a battere nella nostra città, segno tangibile di un amore che non si spegne, ma si trasforma e continua a vivere. Grazie Magda, nonostante abbiamo il cuore a pezzi, ci hai dato una grande lezione di civiltà e altruismo. Buon viaggio”.

Da Facebook arriva il cordoglio del Gruppo Sportivo Don Orione di cui la 39enne è stata giocatrice e allenatrice: “Ci stringiamo con sincero cordoglio alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Riposa in pace”.

I funerali di Magda Incarbona a Palermo

Magda Incarbona lascia il marito Fulvio da cui dieci mesi fa aveva avuto una bambina, la madre Maria e la sorella Angela. Un anno fa aveva perso il padre. I funerali della giovane mamma palermitana saranno celebrati lunedì 20 aprile, alle 11, nella Chiesa Madonna della Divina Provvidenza – Don Orione.