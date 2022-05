Maggio: “Lagalla non si spacci come fautore dei diritti cittadini”

“Non può pensare di recitare troppe parti in commedia“

PALERMO – “Roberto Lagalla non cerchi di spacciarsi come fautore dei diritti dei cittadini e difensore dell’inclusione sociale. Il candidato di Giorgia Meloni non se lo può permettere”. Lo afferma la segretaria provinciale di ArticoloUNO a Palermo, Mariella Maggio. “Nella sola provincia di Palermo – aggiunge – oltre 65 mila famiglie si sostengono grazie al reddito di cittadinanza, ma Giorgia Meloni vorrebbe eliminarlo. Dice che quei soldi devono servire alle imprese, e così a pagare, come al solito, sarebbero i più poveri Lagalla non può pensare di recitare troppe parti in commedia”.