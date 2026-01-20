A consegnarlo, il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola

ROMA – Ettore Timpanaro di Nicosia, in provincia di Enna, cresciuto in una famiglia di giuristi, si è classificato al primo posto all’ultimo concorso per magistrato ordinario della Repubblica. Per questo risultato è stato premiato nell’aula magna della Corte di Cassazione con il premio Eula, della Fondazione Acampora.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei vertici della magistratura. A consegnare il riconoscimento è stato il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola. Il premio Eula è assegnato dall’Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati Italiani. È riservato ai magistrati classificati nei primi tre posti del concorso. Comprende la toga, il tocco e un assegno.

Premiato dal primo presidente della Cassazione

Nel corso dell’incontro, il presidente D’Ascola ha ricordato il valore della funzione giudiziaria. Ha richiamato i principi di indipendenza e umanità. Sono intervenuti anche il procuratore generale aggiunto Giulio Romano e il primo presidente emerito Giovanni Conti.

Ettore Timpanaro si era classificato primo anche agli esami del 2022 per avvocato, presso la Corte di Appello di Caltanissetta. In quell’occasione aveva ricevuto la toga d’onore dall’Ordine Forense di Enna.

Gli anni della formazione

Ha esercitato l’avvocatura presso lo studio Timpanaro and Partners. Negli anni della sua formazione, ha studiato al Liceo classico di Nicosia, si è laureato a Catania. Ha studiato anche a Leuven in Belgio, con tesi a Utrecht, in Olanda. Ha superato il concorso in magistratura il 7 aprile 2024. Il giuramento e l’immissione nei ruoli risalgono al 29 settembre successivo.

