Magma Team, buon avvio ai tricolori giovanili di duathlon

All’Autodromo dell’Umbria di Magione

CATANIA – Il Magma Team apre con segnali incoraggianti la stagione giovanile di duathlon, andata in scena all’Autodromo dell’Umbria di Magione. La squadra siciliana si è distinta soprattutto nella prova Junior Mixed Relay, chiusa al decimo posto grazie al quartetto formato da Matilde Pavone, Andrea Balestrazzi, Guia Buccheri e Leonardo Savoca.

Una prestazione solida in un contesto altamente competitivo, nonostante qualche imprecisione, come sottolineato dal responsabile tecnico Samuele Faro. Più indietro la staffetta Youth, che ha concluso al 31° posto.

Sul fronte individuale, spicca il 13° posto di Matilde Pavone tra le Junior, mentre tra gli Youth B buon piazzamento per Samuele La Manna (13°) e Alberto Turco (16°). Nelle categorie Under 23, Soraya Di Stefano e Laura Turco hanno chiuso rispettivamente al 15° e 18° posto.

Nel complesso, un avvio positivo per il Magma Team, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione tricolore.