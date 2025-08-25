Follia in una caffetteria, come stanno clienti e dipendenti

Attimi di terrore in un bar del centro, a Los Palacios y Villafranca, vicino Siviglia, dove un episodio surreale ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un uomo, dopo aver chiesto invano della maionese per accompagnare il proprio panino, ha lasciato il locale e si è recato a un distributore per acquistare una bottiglia di benzina. Pochi minuti dopo è tornato e ha incendiato il bancone della caffetteria.

I titolari hanno definito l’accaduto un vero e proprio “attentato” sottolineando come soltanto il caso abbia evitato conseguenze peggiori per i presenti. All’interno del locale, al momento del gesto, erano seduti anche bambini e persone anziane, immediatamente messi in salvo.

Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, successivamente diffuse sui social, mostrano la dinamica dell’aggressione. I danni materiali, stimati tra i 6 e i 7 mila euro, si sommano al grande spavento vissuto da clienti e dipendenti.

Il titolare del bar: “Tutta colpa della maionese”

L’episodio ha suscitato indignazione nella comunità, che ora chiede maggiori tutele per i lavoratori del settore.

Il titolare del bar, José Antonio Caballero, ha raccontato ai media spagnoli i momenti concitati dell’aggressione descrivendo una scena al limite dell’assurdo: “Gli abbiamo spiegato più volte che non avevamo maionese. Lui è andato al distributore, è tornato con la benzina e ha chiesto di nuovo se fossimo sicuri, senza attendere risposta”.

L’autore del gesto, un uomo di circa 50 anni fermato dalla Guardia Civil subito dopo l’attacco incendiario, è rimasto ferito. Soccorso in un centro medico della zona dove ha ricevuto le prime cure, si trova ora in stato di detenzione in attesa di comparire davanti al giudice.

