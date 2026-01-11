“Màkari 5”, casting urgenti in Sicilia: le riprese inizieranno a marzo

Tutto quello che c'è da sapere: i requisiti e come candidarsi

La quinta stagione di “Màkari” è ufficialmente in programma e i casting sono pronti a partire. La serie televisiva di successo, ambientata in Sicilia e realizzata da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, è alla ricerca di nuovi volti da inserire nel cast. Un’operazione che rinnova il forte legame della produzione con il territorio siciliano e che apre nuove occasioni lavorative per interpreti locali.

La fiction, girata in larga parte nella provincia di Trapani, prende ispirazione dai racconti del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. In particolare, le prime vicende da cui è stato sviluppato l’adattamento televisivo sono raccolte nel volume “Quattro indagini a Màkari”, pubblicato da Sellerio.

Riprese a marzo e lavoro retribuito

L’avvio delle riprese della quinta stagione di “Màkari 5”, che dureranno 15 settimane, è previsto per marzo 2026 e proprio per questo motivo i casting sono considerati urgenti. Tutte le prestazioni saranno retribuite.

Casting “Màkari 5”, requisiti e come candidarsi

La ricerca è rivolta esclusivamente a uomini e donne siciliani di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Non verranno prese in considerazione candidature provenienti da attori non siciliani, a prescindere dal percorso professionale maturato. Per partecipare alla selezione è necessario inviare una mail all’indirizzo attorisicilia@gmail.com, allegando due fotografie recenti e non ritoccate: una in primo piano e una a figura intera.

Alla candidatura va inoltre unito un curriculum aggiornato, con l’indicazione di eventuali esperienze precedenti. Nel testo della mail è indispensabile inserire un numero di telefono per essere ricontattati in caso di esito positivo. Gli attori rappresentati da agenzie dovranno indicare anche i riferimenti del proprio agente. La selezione prevede una prima fase di valutazione tramite self tape e non è esclusa la possibilità di un provino in presenza in Sicilia per un approfondimento delle caratteristiche dei candidati selezionati.

“Màkari”, il giallo siciliano tra suspense e ironia

La trama di “Màkari” ruota attorno a Saverio Lamanna (Claudio Gioè), giornalista tornato nella sua terra d’origine, la Sicilia, dopo aver perso il lavoro a Roma. Il protagonista si ritrova coinvolto in casi misteriosi tra indagini, ironia e riflessioni personali.

Il successo della serie di Rai 1 è legato non solo alle trame investigative, ma anche alla forte identità territoriale, alla valorizzazione delle location siciliane e a un tono narrativo che mescola suspense, introspezione e leggerezza. Caratteristiche che rendono “Màkari” riconoscibile e apprezzata dal grande pubblico.

