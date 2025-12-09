“Sandokan”, nel cast della serie evento di Rai 1 anche un attore palermitano

Samuele Segreto presta il volto ad Emilio, un membro della ciurma di Sandokan

C’è anche Samuele Segreto nel cast di “Sandokan”, la serie evento di Rai 1 prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Nato a Palermo 21 anni fa e residente a Monreale, il giovane attore veste i panni di Emilio, il membro più giovane della ciurma di Sandokan e, allo stesso tempo, quello con la maggiore voglia di scoprire il mondo.

Samuele Segreto è “l’italiano” – l’unico europeo oltre a Yanez – e per questo risulta subito riconoscibile tra gli altri pirati: minuto, mite ed educato. Nonostante la sua inesperienza, Emilio ha conquistato la stima di Sandokan, che gli affida spesso incarichi di rilievo.

Resta però un ragazzo pieno di stupore, sempre affascinato da tutto ciò che attraversa durante il viaggio. Proprio per questo tiene con sé un taccuino, dove raccoglie disegni e appunti sulle esperienze vissute, sui paesaggi e sulle tradizioni incontrate, con il sogno di tornare un giorno a casa e poterle raccontare tutte.

Samuele Segreto e Can Yaman (Foto da video)

Da “Amici” a “Sandokan”, chi è Samuele Segreto

Samuele Segreto è approdato sul set di “Sandokan” dopo una serie di esperienze maturate tra tv e cinema spinto dalla sua passione per il ballo e per la recitazione. Da giovanissimo si è avvicinato alla danza, studiando hip-hop e danza moderna.

La sua carriera in tv e cinema è iniziata nel 2016, quando ha debuttato come attore nel film “In guerra per amore” di Pif, e parallelamente anche come ballerino in show televisivi come “Pequeños gigantes” e “House Party”.

Nel 2022 ha partecipato come ballerino alla 22esima edizione di “Amici” arrivando sino al Serale. Durante lo stesso periodo, ha recitato anche nel film “Stranizza d’amuri”, diretto da Giuseppe Fiorello.

Samuele Segreto ai tempi della sua partecipazione ad ‘Amici’

Sandokan accompagna il giovane attore sin da piccolo

Poco dopo, è arrivato il ruolo di Emilio in “Sandokan” che ha debuttato su Rai 1 lunedì 1 dicembre tenendo incollati al video 6,2 milioni di telespettatori per il 33% di share.

“Ricordo perfettamente il piccolo Samu – ha scritto l’attore palermitano su Instagram dopo la prima puntata – Una mattina d’estate dopo aver visto il cartone di Sandokan sulla tv del mio salotto, disegnai una mappa del tesoro”.

“Passai delle pennellate di caffè per invecchiare la carta e bruciai i bordi – ha raccontato – anche quando giocavo da bambino ero un perfezionista! Poi presi una delle tante spade giocattolo e andai a giocare fuori nel cortile insieme a tutti i pirati che attraverso la mia immaginazione erano tutti lì con me”.

Samuele Segreto nella serie ‘Sandokan’ (Foto da video)

Il ritorno di “Sandokan” in tv dopo 50 anni

Presentata in anteprima lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma, la serie evento di Rai 1 – ispirata e tratta dai romanzi di Salgari – è diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e vanta un cast internazionale: Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Madeleine Price (Sani) e John Hannah (Sergente Murray).

Le riprese di “Sandokan”, tornato sugli schermi a 50 anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission.

A celebrare il successo di “Sandokan”, tra gli altri, anche l’ad della Rai Giampaolo Rossi. “Il pubblico ha premiato un progetto ambizioso, che unisce tradizione e rinnovamento, rispettando il valore storico della serie ma proiettandola verso un linguaggio contemporaneo e internazionale – ha dichiarato – Ennesima prova della forza della nostra fiction Rai che non smette mai di appassionare, parlare a tutte le generazioni e mantenersi pilastro dell’intero comparto audiovisivo nazionale”.

