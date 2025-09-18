Sconfigge un tumore ma muore per una puntura di insetto

Il dramma di un'ereditiera 28enne trovata senza vita nel suo letto

Sopravvive al cancro ma muore per una puntura di insetto. Un’ereditiera greca è stata trovata morta nel suo appartamento di Londra dopo essere stata respinta da due ospedali, secondo quanto dichiarato dalla madre. Come riporta il “Daily Mail”, Marissa Laimou, conosciuta anche come Lemos, è stata rinvenuta senza vita nel suo letto dalla governante lo scorso 11 settembre.

Secondo i media greci, la 28enne aveva iniziato a manifestare tre giorni prima sintomi come vertigini, prurito, febbre e altri segnali di infezione. Un medico che l’aveva visitata a domicilio le aveva prescritto paracetamolo, ma le condizioni della donna non erano migliorate.

Muore per una puntura di insetto, era stata dimessa

L’ereditiera, che recentemente aveva sconfitto un tumore al seno, si sarebbe poi recata dal suo oncologo in un ospedale di Londra. La madre ha dichiarato che da lì era stata trasferita in ambulanza in un altro ospedale. Ad esaminarla sarebbero state delle infermiere, e non dei medici, che avrebbero deciso che non necessitava di ricovero.

La giovane era stata quindi dimessa nel tardo pomeriggio con una prescrizione di antibiotici e una diagnosi che faceva riferimento a un morso di insetto. Il giorno seguente, è stata trovata morta.

La madre, Bessy, ha riferito ai media greci che a causarne il decesso sarebbe stato uno shock tossico provocato da un morso d’insetto, anche se al momento non è chiaro quale tipo l’abbia morsa. “Mia figlia è sopravvissuta al cancro ed è morta a causa di un insetto”, ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Era una ragazza con tanti doni, tutta l’Inghilterra piange, così come tutti i suoi medici”.

L’ospedale avvia un’indagine interna

I parenti hanno fatto sapere che l’autopsia non è ancora stata eseguita. La zia di Marissa Laimou ha dichiarato che la famiglia non avrà risposte fino a quando non sarà completato l’esame post-mortem. L’ospedale coinvolto avrebbe ammesso che è stato commesso un grave errore e ha avviato un’indagine interna.

Di recente Marissa Laimou aveva messo in scena una produzione di “Romeo e Giulietta” a Londra e stava preparando un nuovo progetto teatrale. Gli amici l’hanno descritta come talentuosa, modesta e dedita alle arti. La famiglia Laimos è tra le più note nel settore navale greco, con radici imprenditoriali che risalgono ai primi del Novecento.

