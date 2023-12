Maletto, ultimi lavori per la messa in sicurezza di contrada Spirini

Destinati quasi un milione di euro per gli interventi

MALETTO (CATANIA) – Ultimi lavori a Maletto, il paese che più di ogni altro si trova vicino alla sommità dell’Etna, per mettere al riparo da frane e allagamenti la contrada Spirini, un’area altamente popolata. E’ quanto si legge in una nota. La rubrica video “SiciliaR4”, realizzato dall’Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico e pubblicato sulla pagina Facebook della Struttura che fa capo al governatore Renato Schifani, si occupa di quest’altra zona fortemente a rischio del territorio del Catanese che la Regione è impegnata a mettere in sicurezza, sottolinea la nota.

“I pesanti danni, e a volte le tragedie, provocate dai nubifragi più devastanti – spiega il presidente Schifani – costituiscono un monito costante per non abbassare mai la guardia e puntare sull’unica difesa possibile, ovvero la prevenzione. Abbiamo il dovere di dare quotidianamente alla gente segnali tangibili del il nostro impegno per rendere sicuri i territori più fragili dell’Isola”.

Nella zona dell’intervento, al quale Palazzo d’Orlèans ha destinato complessivamente quasi un milione di euro, le piogge più intensi hanno sempre fatto paura, provocando fiumi di fango e smottamenti a ridosso delle case, prosegue la nota. La soluzione, come testimoniano le riprese aeree, è un canale con gabbioni in pietra lunga quasi 150 metri che, oltre a fare confluire le acque piovane nella rete di smaltimento, funge anche da barriera di contenimento del versante, che sarà ulteriormente consolidato con terrazzamenti e palizzate in legno. A metà del prossimo mese di marzo è prevista la conclusione dei lavori, concludere la nota.