Il sottufficiale dell'Arma era fuori servizio: "Senza di lui non sarei qui"

SCIACCA (AGRIGENTO) – È stato un carabiniere libero dal servizio, durante un’immersione subacquea, pratica di cui è un appassionato, a salvare la vita di un bagnante a Sciacca, nell’Agrigentino.

Il luogotenente Roberto Rizzo, che fa parte del nucleo operativo della locale compagnia dell’Arma, si è accorto subito che, a pochi metri da lui, c’era un’altra persona, un 66enne di Mazara del Vallo, in evidente difficoltà e in balia delle correnti dopo essere stato colto da un malore.

Le fasi dell’eroico soccorso

Il sottufficiale lo ha immediatamente raggiunto, riuscendo a sostenerlo a galla fino a favorirne il soccorso da parte di altri bagnanti che, nel frattempo, a bordo di un pedalò, avevano in fretta raggiunto il tratto di mare interessato, in quel punto particolarmente profondo.

Intanto, allertata dai presenti, sul lungomare è arrivata un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno soccorso e stabilizzato il bagnante prima di trasportarlo all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’uomo è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

“Se non fosse stato per quel carabiniere non sarei qui a raccontare quello che mi è successo”, ha detto l’uomo messo in salvo dal militare.

