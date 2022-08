Malore mentre è in nave: è morto Muratore vice-segretario Dc Libertas

Il corpo è stato ritrovato in camera. Probabilmente fatale un infarto

La Democrazia Cristiana piange l’improvvisa e prematura scomparsa del palermitano Maurizio Muratore, attuale Vice-Segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana italiana e Segretario politico regionale della Democrazia Cristiana della Regione Sicilia.

Il corpo senza vita di Maurizio Muratore è stato ritrovato senza vita ieri mattina sulla nave su cui si era imbarcato per compiere il tragitto da Palermo a Napoli, diretto verso Roma che raggiungeva in treno per soggiornale poi nella capitale che frequentava settimanalmente sia per motivi di lavoro che politici.

Non sono ancora note le dinamiche di quanto avvenuto. Muratore dopo la cena si era ritirano per riposare e presumibilmente è stato stroncato da un incarto nel corso della notte.