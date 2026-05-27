La tragedia si è consumata sulla spiaggia di Arenzano

Un tuffo in mare davanti ai bagnanti, poi il malore improvviso e i disperati tentativi di salvarlo sulla spiaggia. Tragedia nella mattinata di martedì 26 maggio ad Arenzano, in provincia di Genova, dove un uomo di circa 85 anni è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava in acqua. La scena si è consumata davanti a numerose persone presenti sul litorale della località ligure.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era entrato in mare intorno alle 9.30 nella zona dei bagni Lido. Pochi istanti dopo il tuffo avrebbe però iniziato ad accusare un malore mentre si trovava ancora in acqua. Alcuni presenti si sono immediatamente accorti della gravità della situazione facendo scattare l’allarme.

Malore fatale mentre fa il bagno in mare

Determinante il rapidissimo intervento del bagnino di salvataggio, che si è tuffato per raggiungere l’anziano. Ad aiutarlo sono stati anche alcuni bagnanti presenti in spiaggia, che hanno collaborato nelle prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’85enne è stato riportato a riva nel tentativo di rianimarlo il più rapidamente possibile.

Inutili i soccorsi, usato anche un defibrillatore

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa Italiana di Arenzano insieme al personale sanitario dell’automedica. I soccorritori hanno proseguito a lungo le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore. Per diversi minuti medici e sanitari hanno tentato disperatamente di salvargli la vita davanti agli occhi dei presenti sulla spiaggia.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i numerosi tentativi effettuati dai sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la Guardia Costiera.

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