Maltempo a Ribera: tetto divelto dal vento finisce su due auto

RIBERA (AG) – Il forte vento che oggi pomeriggio soffiava nella zona di Ribera, in provincia di Agrigento, ha divelto un tetto coibentato di un edificio industriale situato in via Roma.

Dopo un volo di diversi metri, la copertura, di dimensioni piuttosto ampie, si è schiantata su due auto in sosta in corso Umberto, in pieno centro abitato.

In una delle vetture in quel momento c’erano due persone, prontamente soccorse dai passanti e aiutate a scendere dall’auto. Non hanno subito ferite.

La strada è stata chiusa al transito veicolare. I vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di rimozione della copertura.

