Allagamenti nel Trevigiano

ROMA – Allerta arancione per il maltempo oggi in Emilia Romagna e Lombardia. Gialla in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Veneto.

Un uomo di 85 anni è morto ieri travolto dall’esondazione del torrente Termina a Traversetolo, nel Parmense.

Allagamenti a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Continua la tregua dal caldo: oggi bollino giallo solo a Bari.