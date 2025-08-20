Maltempo, allerta arancione in cinque regioni del Centro-Italia

In arrivo perturbazione atlantica

ROMA – Per giovedì 21 agosto la Protezione Civile ha deciso l’allerta arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e l’allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull’intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

Maltempo, allerta arancione

La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo centrale, tenderà nelle prossime ore a stazionare sull’Italia, determinando una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro.

Tale situazione favorirà locali manifestazioni di instabilità anche di forte intensità. L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 20 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana.

Previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Lazio, Umbria e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.