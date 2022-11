Maltempo: allerta gialla in 5 regioni, le previsioni in Sicilia

Alcune isole delle Eolie sono isolate da 36 ore

La Protezione Civile ha diramato per oggi l’allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, (Versante Jonico Meridionale e Versante Tirrenico Meridionale), Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Sardegna (Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso) e Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico), mentre in Basilicata per rischio idrogeologico. Diramata l’allerta gialla anche per rischio temporali nelle stesse zone di Calabria e Sicilia.

Alcune isole delle Eolie sono isolate da 36 ore

Dopo la violenta grandinata e la pioggia torrenziale di ieri, alcune delle isole Eolie sono isolate da 36 ore. A Stromboli, il fiume di fango sceso ieri dalla montagna ha reso impraticabile la strada di Piscità, subito transennata e per la quale l’amministrazione comunale ha disposto un intervento di somma urgenza per renderla di nuovo agibile. Difficoltà per la circolazione si registrano anche in altre vie dell’isola e si teme che la pioggia, che da stamattina è tornata a cadere, possa causare ulteriori disagi. A Lipari, infine, ha ceduto un’ampia parte della strada comunale che conduce al cimitero di Pianoconte.

In arrivo una tempesta da Ovest

Da stasera e per le successive 24 ore l’Italia sarà sferzata dal passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e intensa, proveniente da Ovest. Massima attenzione per alcune regioni, in particolare la Liguria, nel settore di Levante. Secondo gli esperti, la perturbazione colpirà anche la Sardegna, la Toscana, il Lazio nella zona del Golfo di Gaeta, la Campania, soprattutto nel Cilento, l’Abruzzo, la Basilicata e il Molise. Al Nord previsti forti venti di scirocco: massima attenzione nel Bellunese.