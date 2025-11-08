Maltempo, allerta gialla a Palermo: la Protezione civile invita alla prudenza

Decisione analoga anche ad Agrigento

PALERMO – Torna il maltempo sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domenica 9 novembre 2025. Su Palermo e provincia è stata dichiarata allerta gialla, con la possibilità di rovesci e temporali che potrebbero causare disagi e criticità sul territorio.

Allerta gialla ad Agrigento

Situazione di attenzione anche ad Agrigento, dove il sindaco ha richiamato la cittadinanza a seguire le indicazioni contenute nell’avviso diffuso dalla Protezione Civile.

L’appello del primo cittadino è di mantenersi lontani dalle spiagge e dalle aree costiere, così come dalle zone in cui si siano già verificate frane o allagamenti.

Massima attenzione inoltre nei punti più critici del territorio agrigentino, come Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago, dove il transito veicolare e pedonale è sconsigliato in caso di pioggia intensa.