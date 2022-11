Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla: ecco dove

In arrivo piogge torrenziali e neve

1' DI LETTURA

Il ciclone Poppea è ormai prossimo a colpire l’Italia. La protezione civile nazionale ha diramato un bollettino con allerta meteo rossa per il maltempo in due regioni: Abruzzo e Sardegna. Previsto anche uno stato di allerta arancione che coinvolge Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto. Allerta gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Dalla serata di oggi e per la giornata di domani un profondo minino depressionario interesserà l’Italia, portando condizioni di severo maltempo quindi su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte.

Arrivano piogge torrenziali e neve

Forte maltempo. Piogge diffuse da Nord a Sud, coinvolte tutte le regioni, soprattutto il Nord tra Lombardia e Nordest e i settori tirrenici. Neve abbondate sul settore alpino, specialmente quello centro-orientale; quota neve oltre i 1000-1300 metri; qualche fiocco anche sull’Appennino ligure e tosco-emiliano. Attenzione a venti con intensità di burrasca e raffiche tempestose ben oltre i 100 km/h.

Mari

Mari tutti da molto mossi a molto agitati, fino a grossi il mare e Canale di Sardegna, con onde fino a 6-7 metri al largo. Rischio di violente mareggiate sulle coste esposte dell’isola, ma anche su quelle tirreniche peninsulari.

Temperature

Temperature minime in aumento; massime in aumento sul medio adriatico e parte del Sud, in diminuzione altrove, calo più sensibile al Nord e in Toscana.