Maltempo in Sicilia, il vento non dà tregua: raffiche fino a 100 km/h

La Sicilia ancora nella morsa del maltempo. Allerta gialla in tre province

Allerta meteo in Sicilia. Martedì 17 febbraio una nuova ondata di maltempo interesserà la regione con precipitazioni diffuse, venti intensi e condizioni marine in peggioramento.

Secondo quanto comunicato dagli esperti di 3bmeteo.com, una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà l’Isola determinando piogge, rovesci e temporali, in particolare lungo il versante tirrenico, dove l’ingresso di correnti più fredde e umide nord-occidentali in quota favorirà fenomeni anche localmente intensi.

Le nuove precipitazioni si sommeranno a quelle già abbondanti registrate nelle scorse ore, aumentando il rischio di criticità sul territorio. Previsto anche un deciso rinforzo dei venti di maestrale.

Temporali, venti forti e mareggiate

Per la giornata di martedì 17 febbraio è atteso un graduale consolidamento dell’alta pressione con condizioni più stabili su parte della regione, salvo residua nuvolosità nelle prime ore del mattino. Nel dettaglio, sul litorale tirrenico sono previste nubi compatte al mattino con deboli piogge, seguite da schiarite nel pomeriggio e nuvolosità irregolare in serata.

Sul versante ionico e lungo la fascia meridionale i cieli si manterranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Sull’Appennino siciliano sono attese nubi dense nelle ore mattutine con precipitazioni deboli, in attenuazione nel corso della giornata. Nelle aree interne prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con addensamenti mattutini in rapido dissolvimento.

I venti soffieranno sostenuti dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1800 metri. Il Basso Tirreno sarà inizialmente agitato, fino a molto agitato, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia passeranno da molto mossi ad agitati.

Allerta meteo in Sicilia, l’avviso

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nelle province di Palermo, Catania e Messina per la giornata di martedì 17 febbraio. Sono attesi venti da forti a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il maestrale potrà raggiungere raffiche comprese tra 80 e 90 km/h su Palermo e sull’area occidentale dell’Isola, con punte fino a 100 km/h nel Messinese, dove in mattinata sono previste precipitazioni consistenti.

Per mercoledì 18 febbraio è previsto un temporaneo miglioramento, mentre tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Lo scorso weekend, la Sicilia è stata lambita dal Ciclone di San Valentino.