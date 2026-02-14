In arrivo la perturbazione che potrebbe complicare i piani degli innamorati

I meteorologi hanno ribattezzato “Ciclone di San Valentino” la nuova ondata di maltempo che nelle prossime ore investirà l’Italia con effetti attesi per l’intero fine settimana del 14 e 15 febbraio anche in Sicilia. La perturbazione, di origine atlantica, rischia di condizionare gli spostamenti previsti in occasione della ricorrenza del 14 febbraio.

Il sistema depressionario, in arrivo da ovest, porterà precipitazioni diffuse e un deciso rinforzo dei venti di Ponente. Le condizioni peggioreranno su gran parte del territorio nazionale, con particolare coinvolgimento delle regioni centro-meridionali.

Maltempo diffuso al Nord e nelle regioni tirreniche

Nella giornata di sabato 14 febbraio, come riporta 3bmeteo.com, è atteso un deterioramento esteso delle condizioni meteo al Nord e lungo le regioni tirreniche, dove sono previste piogge e temporali anche di forte intensità.

Sul versante adriatico i fenomeni saranno più irregolari, con possibili schiarite nel corso della giornata. Sull’Appennino torneranno le nevicate oltre i 1000-1500 metri, soprattutto nel settore centro-settentrionale.

Quando arriverà il calo termico al Sud

Con il progressivo spostamento del fronte verso sud, tra pomeriggio e sera di sabato si registrerà un graduale miglioramento su parte del Settentrione, con aperture del cielo in estensione dalle Alpi centro-occidentali verso il Nordovest e la Lombardia.

Il vortice favorirà tuttavia una nuova intensificazione della ventilazione, con rotazione ciclonica e mareggiate lungo le coste più esposte. Le temperature sono previste in diminuzione al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud il calo termico arriverà in una fase successiva.

Domenica 15 febbraio il minimo depressionario si concentrerà sulle regioni meridionali. Le condizioni tenderanno a migliorare al Nord e lungo le tirreniche centro-settentrionali, mentre instabilità e rovesci, localmente intensi, insisteranno al Sud e sul medio Adriatico. Piogge più consistenti sono attese sul basso Tirreno, con attenuazione dei fenomeni in serata.

Ciclone di San Valentino, le previsioni per la Sicilia

Il weekend di San Valentino sarà caratterizzato da condizioni perturbate anche in Sicilia, con precipitazioni diffuse, venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. All’origine del peggioramento un vortice ciclonico generato dal contrasto tra aria fredda di matrice artica e correnti più miti e umide provenienti da latitudini subtropicali.

Secondo 3bmeteo.com, nel corso della mattinata di sabato 14 febbraio i fenomeni interesseranno Catania ed Enna, con coinvolgimento più marginale delle aree di Ragusa e Siracusa. Su Palermo il peggioramento è atteso tra la serata di sabato e il pomeriggio di domenica. Occhio al vento! Domenica 15 febbraio l’instabilità interesserà tutta la regione, con rovesci sparsi e temporali intermittenti. Sull’Etna sono previste nevicate oltre i 1700 metri.

L’allerta meteo e le previsioni per i prossimi giorni

Il maltempo dovrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana, con ulteriori precipitazioni. Un miglioramento più stabile è atteso a partire da mercoledì 18 febbraio.

Le temperature subiranno un temporaneo aumento nel weekend, con massime fino a 20°C nel Siracusano, prima di una graduale flessione da lunedì. I venti soffieranno con intensità sostenuta, con raffiche che sulle coste trapanesi potranno superare i 100 chilometri orari.

In base ai fenomeni previsti, per sabato 14 febbraio è stata valutata allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.