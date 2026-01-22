Maltempo, Barbagallo (Pd): “Stop alle imposte, utilizzare i fondi del Ponte”

Le parole del segretario regionale dei Dem

CATANIA – “Il Partito democratico ha formalizzato oggi due emendamenti al ‘Mille proroghe’ per sostenere imprese e famiglie che in Sicilia hanno subito la devastazione causata dal ciclone Harry. Con il primo prevediamo lo stop a tasse e imposte per chi ha subito danni ad abitazioni e aziende, spesso unica fonte di reddito, differendo al 2027 tutte le scadenze contributive e fiscali. Con il secondo chiediamo di utilizzare le risorse destinate nel 2026 al Ponte sullo Stretto, che ammontano a 918 milioni di euro, per provvedere al ripristino di strade, coste e ferrovie”.

Lo rende noto il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo.

Maltempo, Barbagallo (Pd): “Stop a imposte

“Rivolgiamo poi un’accorata richiesta – aggiunge l’esponente Dem – direttamente al presidente della Regione, Renato Schifani. Blocchi immediatamente ogni singolo euro destinato a mance, mancette per finanziare improbabili sagre, fiere e concerti e indirizzi ogni spesa corrente disponibile per indennizzare i siciliani. Altrimenti correrà il rischio di non essere credibile per attrarre ulteriori risorse. Confidiamo infine – conclude Barbagallo – in ordinanze con procedure semplici e veloci per i ristori, lontani anni luce da quelle del passato”.