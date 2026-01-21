 Maltempo, caduto un muro a Enna Bassa: nessun ferito
Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia
VIA CIVILTA' DEL LAVORO
di
1 min di lettura

ENNA – Per il maltempo caduto un muro di sostegno, in via Civiltà del lavoro, a Enna Bassa, facendo scattare le ricerche, anche con i cani del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco, per la ricerca di eventuali persone sotto le macerie che ha avuto esito negativo. La strada attualmente è chiusa in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra la rotatoria e l’intersezione traversa plesso Gallone.

Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo nell’Ennese. Ad Aidone due grosse frane hanno quasi isolato il centro abitato. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas con mezzi di movimento terra per rimuovere i detriti.

