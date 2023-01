Maltempo, Eolie isolate: blackout ad Alicudi

Le sette isole dell'arcipelago eoliano sono isolate dal pomeriggio

LIPARI – Le sette isole dell’arcipelago delle Eolie sono isolate dal pomeriggio a causa del maltempo, mentre si prevede una notte al buio per i cinquanta abitanti di Alicudi, a causa di un guasto alle centrale Enel.

Il rischio, visto l’imperversare del maltempo (nelle Eolie spira vento a 50 chilometri orari), è che il blackout possa protrarsi anche per la giornata di domani. Già a novembre l’isola era rimasta senza energia elettrica per oltre 24 ore. Non si ferma la protesta: gli abitanti tornano a chiedere un tecnico Enel in pianta stabile.

(Foto d’archivio)