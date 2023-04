Sul posto il personale Anas

1' DI LETTURA

SINAGRA (MESSINA) – Maltempo in provincia di Messina e la Statale 116 viene chiusa per emzza mattinata per fango e vegetazione sulla carreggiata. Ne dà notizia l’Anas. Lo stop alle auto lungo la ‘Randazzo – Capo d’Orlando’ si era reso necessario all’altezza di Sinagra.

Anas sul posto

Il personale di Anas, giunto sul posto per la gestione della viabilità, ha ripristinato la normane circolazione dei messi sulla Statale.