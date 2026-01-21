Maltempo, frane nell’Ennese: chiusi due tratti di Strade Statali

Sul posto il personale Anas e le forze dell'ordine

ENNA – L’ondata di maltempo in Sicilia ha causato frane lungo due strade Statali dell’Ennese. Lo comunica l’Anas in una nota. “Sulla SS288 “Di Aidone” – si legge nel comunicato – è chiuso il tratto dal km 46,100 al km 51,900 ad Aidone (EN) a causa di una frana. Il traffico viene deviato sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina”.

“Sempre per frana – prosegue la nota -, chiuso il tratto sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,750 a Novara di Sicilia (ME). Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.