L'europarlamentare Pd: "Senza parole per immagini che arrivano da Niscemi"

BRUXELLES – “Le immagini che arrivano da Niscemi lasciano senza parole. Raccontano, ancora una volta, la fragilità dei nostri territori. E il prezzo altissimo che pagano le comunità locali di fronte all’emergenza climatica”. Lo afferma con una nota Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito Democratico (S&D).

“Il Governo chieda all’Unione europea, appena ci saranno le condizioni, i finanziamenti previsti dal Fondo di solidarietà per aiutare le popolazioni di Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal ciclone Harry e dalla frana nel comune di Niscemi”.

Lupo: “Stato ha dovere di stare al fianco dei cittadini”

“È dovere dello Stato essere al fianco dei cittadini colpiti. Inoltre, il Governo Meloni potrebbe chiedere al Consiglio dell’Ue di prorogare il regolamento sul sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (Restore), grazie al quale è possibile ottenere assistenza supplementare per le regioni interessate dalle catastrofi naturali, consentendo così di riprogrammare le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo Plus”.

“Risorse fondamentali per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per garantire aiuti di base – conclude -. Assistenza sociale e sanitaria”.