Maltempo nel Messinese, voragine nel lungomare di Santa Teresa di Riva

Un'auto è finita dentro
L'EMERGENZA
di
SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) – Ancora maltempo nella zona Sud di Messina e nei comuni della zona Ionica della provincia, con forte vento e mareggiate.

Tramite i socialil sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, segnala l’apertura nel manto stradale di una voragine nel lungomare zona Barracca. Nella voragine è finita un’auto. Alla guida della vettura, nonostante il divieto, un’automobilista che ha tentato di percorrere il lungomare.

L’uomo è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Si sta già intervenendo per mettere in sicurezza la zona.

Nel catanese sono state evacuate 190 persone e nella serata sono stati evacuati gli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, come disposto dal sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, che ha firmato un’ordinanza dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile.

Nella giornata di oggi sono attesi peggioramenti in gran parte dell’Isola.

