Gli operatori stavano soccorrendo un cittadino

SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) – A causa del maltempo sul lungomare di Santa Teresa di Riva si è verificato un cedimento della carreggiata che ha provocato lo sprofondamento di un’autovettura, letteralmente “inghiottita” dalla sede stradale.

Sul posto si stavano dirigendo i sanitari del 118, durante il tragitto un’onda anomala ha causato lo sbalzamento laterale del mezzo, che ha terminato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione. I due soccorritori non hanno riportato ferite e il soccorso è stato poi effettuato da un’altra ambulanza.

Ambulanza danneggiata

L’occupante dell’autovettura è stato trasportato al pronto soccorso con ferite non gravi.

Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, ha espresso la propria vicinanza agli operatori coinvolti e ribadito un appello alla cittadinanza: “È fondamentale non mettere a repentaglio la propria incolumità e quindi anche quella dei soccorritori, che operano quotidianamente in condizioni difficili per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione”.