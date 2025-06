Maltempo a Palermo: strade allagate, trombe d’aria e alberi caduti

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco FOTO

PALERMO – Pochi minuti di pioggia, intensa, hanno mandato in tilt l’intera città di Palermo ma non solo. Moltissime strade, come accaduto già questa mattina, si sono allagate provocando disagi alla circolazione in varie zone, a partire dalla circonvallazione, ma anche nella zona del Papireto, non molto distante dalla Cattedrale.

Tra Cefalù e Campofelice si sono registrate numerose trombe d’aria che hanno intimorito i cittadini e chi, fino a qualche minuto prima, affollava le spiagge. Diversi alberi, a causa della pioggia e del vento, sono caduti su alcune auto in sosta causando numerosissimi disagi anche a chi percorreva quei tratti di strada.

Le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerosissime e gli uomini del 115 stanno cercando di intervenire nelle zone più a rischio anche per liberare le strade e i tombini ostruiti.

Per la giornata di domani, giovedì 19 giugno, la protezione Civile ha già diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 perché si attendono piogge. Questa mattina alcuni allagamenti si sono registrati anche a Brancaccio.