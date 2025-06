Temporale a Palermo, allagamenti da Brancaccio a viale Regione – VIDEO

Disagi e traffico in tilt, interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Neanche un’ora di pioggia e Palermo si allaga. Il temporale che si è abbattuto nella tarda mattinata sul capoluogo siciliano ha provocato disagi in varie zone, a partire dalla circonvallazione.

Interventi a Brancaccio e in via Messina Marine

Dalle parti dell’ex motel Agip il traffico è andato in tilt. Il consigliere della quinta circoscrizione, Salvatore Altadonna, ha condiviso sui social un video che mostra le strade allagate. Stessa situazione a Brancaccio e in via Messina Marine, dove molte vie si sono trasformate in fiumi, così come nella zona di via Pitrè e via Perpignano.

Giovani in difficoltà in mare

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti anche a Balestrate dopo la richiesta di soccorso da parte di alcuni giovani in mare. Sorpresi dalla forte pioggia e dal vento, non riuscivano a tornare a riva. In questo caso è intervenuta anche la capitaneria di porto.

L’allerta gialla

Nella giornata di ieri, 17 giugno, la protezione civile ha diffuso un bolletino di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Rovesci e temporali sono infatti previsti anche nelle prossime ore su tutta l’Isola. La perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale verso l’Italia tenderà a spostarsi sul mar Tirreno meridionale, innescando condizioni di tempo marcatamente instabile sulla regione.