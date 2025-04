Maltempo a Pasquetta: Sicilia in allerta gialla per rischio pioggia

Il bollettino della Protezione civile

PALERMO – La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio pioggia su tutta la Sicilia per la giornata di domani, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. L’avviso indica la possibilità di precipitazioni in tutte le province dell’isola.

Sebbene l’allerta sia di livello giallo, la Protezione civile raccomanda comunque di prestare attenzione, soprattutto in prossimità di fiumi e torrenti, e di evitare le aree a maggiore rischio idrogeologico.

Consigli per la giornata di Pasquetta

In considerazione delle previsioni meteorologiche, è consigliabile monitorare attentamente gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore e adottare alcune precauzioni.

Si raccomanda, in particolare, di fare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle aree più soggette ad allagamenti; evitare di sostare o transitare lungo corsi d’acqua e zone depresse; prestare attenzione alla guida, moderando la velocità e mantenendo una distanza di sicurezza dagli altri veicoli; verificare la stabilità di alberi e strutture temporanee, come gazebo e tendoni; seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Nonostante non si prevedano fenomeni di particolare intensità, la Protezione civile invita alla prudenza per trascorrere una Pasquetta in sicurezza.

