Meteo in Sicilia: Pasquetta con temporali, miglioramento in arrivo

Che tempo farà

PALERMO – La giornata di Pasquetta in Sicilia sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso del pomeriggio. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, si attendono temporali, in particolare sui settori settentrionali dell’isola.

Nelle ore notturne e fino alle prime ore di martedì, persisteranno le ultime precipitazioni sulla Sicilia settentrionale, ma è previsto un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. I venti sull’isola saranno deboli e provenienti da direzioni variabili.

Previsioni per i prossimi giorni in Sicilia

Guardando ai prossimi giorni, le previsioni indicano per lunedì 21 aprile una Pasquetta con condizioni di tempo subito instabile in Sardegna e, nel pomeriggio, anche in Sicilia, con nubi irregolari attese altrove.

Per martedì 22 aprile, la giornata in Sicilia trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo sarà spesso molto nuvoloso.

Infine, per mercoledì 23 aprile, la Sicilia dovrebbe essere meno interessata dal maltempo previsto sul resto del Sud, con rovesci possibili ma meno probabili rispetto ad altre regioni meridionali.

